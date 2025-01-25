📹⚡️Британские сверхмалошумные безэкипжные многоцелевые субмарины Herne начнут гидроакустическую разведку Финского залива и акватории Балтийского моря на предмет оперирования российских ДЭПЛ пр.
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📹⚡️Британские сверхмалошумные безэкипжные многоцелевые субмарины Herne начнут гидроакустическую разведку Финского залива и акватории Балтийского моря на предмет оперирования российских ДЭПЛ пр.