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Сатановский:Сама Америка их предупредила - спасайся, кто может!

Сатановский:Сама Америка их предупредила - спасайся, кто может!

Представитель Соединённых Штатов в ООН, лицо вполне официальное и для всего мира - легитимный голос США на международной арене, заявила о наличии у России заготовленных списков украинской "элиты", а также представителей меньшинств, насколько можно судить из американской политической практики - сексуальных, национальных и религиозных (?!!!), которых Москва будет преследовать.

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