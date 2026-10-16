После того, как американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск в суд на зятя президент Трампа Джареда Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических функций, возник справедливый вопрос, а чего вообще стоит лоббируемая им peace deal по Украине.
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