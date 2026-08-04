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Жительница Таиланда обвинила китайского туриста в изнасиловании и потребовала компенсацию в 220 тысяч бат

Обвинения и требования компенсации Жительница Таиланда предъявила обвинения в изнасиловании 54-летнему китайскому туристу, известному как Ма, и потребовала компенсацию в размере 220 тысяч бат (более полумиллиона рублей).

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