Жительница Таиланда обвинила китайского туриста в изнасиловании и потребовала компенсацию в 220 тысяч бат

Обвинения и требования компенсации Жительница Таиланда предъявила обвинения в изнасиловании 54-летнему китайскому туристу, известному как Ма, и потребовала компенсацию в размере 220 тысяч бат (более полумиллиона рублей).
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