В день памяти апостола Фомы вспоминаем популярный фразеологизм, связанный с его именем. А вы знали, после какого эпизода за Фомой закрепилось прозвище «неверующий»? фото: Lukas Kurka/Getty ImagesВыражение «Фома неверующий» мы слышим с детства — так в шутку или с легким укором называют человека, который отказывается верить очевидному, требует доказательств и во всем сомневается.