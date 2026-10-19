В день памяти апостола Фомы вспоминаем популярный фразеологизм, связанный с его именем. А вы знали, после какого эпизода за Фомой закрепилось прозвище «неверующий»? фото: Lukas Kurka/Getty ImagesВыражение «Фома неверующий» мы слышим с детства — так в шутку или с легким укором называют человека, который отказывается верить очевидному, требует доказательств и во всем сомневается.
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