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Барановская прокляла? Стало известно о проблемах Аршавина

Барановская прокляла? Стало известно о проблемах Аршавина

Футболист уже несколько лет не может продать дом. Андрей Аршавин Maksim Konstantinov/Global Look PressАндрей Аршавин уже несколько лет никак не может продать дом в Колмягах, который он когда-то начинал строить вместе с Юлией Барановской.

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