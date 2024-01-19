"Хэиль-5-23"

КНДР испытала подводную систему ядерного оружая.Заявление для печати представителя Министерства обороны КНДРНиже следует полный текст опубликованного 19 января заявления для печати представителя Министерства обороны КНДР «Ни в коем случае не будем допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику».
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