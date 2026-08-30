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Лавров заявил о риске вооруженных инцидентов из-за активности НАТО в Арктике

Лавров заявил о риске вооруженных инцидентов из-за активности НАТО в Арктике

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Усиление военного присутствия НАТО в Арктике создает дополнительные риски для безопасности России и может привести к инцидентам, способным перерасти в вооруженное противостояние.

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