«Кушать мясо плохо, это поддержка Путина», - немцам предложили стать вегетарианцами.

Казалось бы, антироссийская истерия должна иметь хотя бы номинальные рамки. В самом деле нельзя же дойти в своих русофобских заявлениях так далеко, чтобы говорить на полном серьезе что, кушая шашлык вы льете воду на мельницу «Кремлевского режима».