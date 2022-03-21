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«Кушать мясо плохо, это поддержка Путина», - немцам предложили стать вегетарианцами.

«Кушать мясо плохо, это поддержка Путина», - немцам предложили стать вегетарианцами.

Казалось бы, антироссийская истерия должна иметь хотя бы номинальные рамки. В самом деле нельзя же дойти в своих русофобских заявлениях так далеко, чтобы говорить на полном серьезе что, кушая шашлык вы льете воду на мельницу «Кремлевского режима».

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