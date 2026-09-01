IKEA с 1 сентября снизит цены в Европе на сотни товаров

С 1 сентября IKEA снизит цены в Европе на 15-25% на популярные товары, инвестируя 1,2 млрд евро. Генеральный директор Ingka Group Хувенсио Маэсту подчеркивает, что это долгосрочная мера, направленная на улучшение доступности продукции.
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