В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении продавца мопедов, стрелявшего в ребенка

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении продавца мопедов. Мужчина 1972 года рождения выстрелил из пистолета в ребенка, который ранее купил у него мототранспорт, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.