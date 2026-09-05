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«Евротранс» допустил дефолты по трем выпускам облигаций на 126,9 млн рублей

«Евротранс» допустил дефолты по трем выпускам облигаций на 126,9 млн рублей

Общий объем просроченных выплат по трем выпускам облигаций составил 126,9 млн рублей. Компания объяснила задержку временной нехваткой средств из-за неравномерного поступления выручки.

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