Страна и люди
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Страна и люди

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Работники Renault выступили против производства оружия на автозаводах

Работники Renault выступили против производства оружия на автозаводах

Значительное число сотрудников предприятий автомобильной компании Renault не считают правильным перепрофилировать часть производственных мощностей под выпуск вооружения.

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