Работники Renault выступили против производства оружия на автозаводах

Значительное число сотрудников предприятий автомобильной компании Renault не считают правильным перепрофилировать часть производственных мощностей под выпуск вооружения.
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