gorod55

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На трассе под Омском внезапно насмерть сбили пенсионерку

На трассе под Омском внезапно насмерть сбили пенсионерку

Авария случилась на территории Саргатского района Омской области в районе 83 километра. Известно, что около 17:50 часов по местному времени 44-летний водитель автомобиля Peugeot Partner сбил пешехода, который шел по обочине навстречу автомобилю.

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