В Ивановской области в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» Новогодний патруль дорожной безопасности побывал в гостях у дошколят

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники Госавтоинспекции, объединившись с юными инспекторами движения отрядов «От винта» Центра детского творчества и «20-й патруль» МОУ СОШ № 20, организовали для дошкольников детского сада № 25 и № 19 г.