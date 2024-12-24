В Ивановской области в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» Новогодний патруль дорожной безопасности побывал в гостях у дошколят

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники Госавтоинспекции, объединившись с юными инспекторами движения отрядов «От винта» Центра детского творчества и «20-й патруль» МОУ СОШ № 20, организовали для дошкольников детского сада № 25 и № 19 г.
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