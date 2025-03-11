В Вятскополянском районе будут судить троих подростков за угон автомобиля

Следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению подростков в угоне автомобиля. Следственным отделом по городу Вятские Поляны завершено расследование уголовного дела по обвинению трех несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)