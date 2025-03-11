Вятка Областная
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Вятка Областная

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В Вятскополянском районе будут судить троих подростков за угон автомобиля

Следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению подростков в угоне автомобиля. Следственным отделом по городу Вятские Поляны завершено расследование уголовного дела по обвинению трех несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного п.

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