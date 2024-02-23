Ответ России будет: Чем мы ответим на поставки ВСУ ракет ATACMS и Taurus, БПЛА и катеров Ирэн ОрлонскаяСтало известно, что Германия, бывший главный экономический партнер России в Европе, приняла решение о поставке своих дальнобойных крылатых ракет и участии в массовых поставках новых беспилотных летательных аппаратов режиму Зеленского.