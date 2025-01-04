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В Германии заявили, что с 2018 года в стране не было реального экономического роста

В Германии заявили, что с 2018 года в стране не было реального экономического роста

Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зелёные» Роберт Хабек.

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