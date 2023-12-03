Похоже, что гегемон, действительно, начал терять своё влияние в мире. Представители восточных стран уже открыто показывают своё пренебрежение американцам и европейцам.
Восток изящно проучил Запад. Ждите неожиданного
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Даже не представляю сколько должно крови пролиться. Плюс арабесов надо куда то девать.
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11 час.
Natalija Osminina
Дележка Европы будет бескровной. А арабов, подозреваю, Германия хочет сбросить в Литву. А, кстати, в восточной Германии их намного меньше, чем в западной, из-за бедности.
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10 час.
Сергей Алексеев
Сами разбегутся, когда перестанут, точнее не смогут платить пособи́я...
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8 час.
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