Восток изящно проучил Запад. Ждите неожиданного

ГМ Георгий Михалев Даже не представляю сколько должно крови пролиться. Плюс арабесов надо куда то девать.

Natalija Osminina Дележка Европы будет бескровной. А арабов, подозреваю, Германия хочет сбросить в Литву. А, кстати, в восточной Германии их намного меньше, чем в западной, из-за бедности.