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Фонд Ходорковского финансировал проект правозащитника-иноагента Льва Пономарёва

Фонд Ходорковского финансировал проект правозащитника-иноагента Льва Пономарёва

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation* профинансировал в 2021 году проект Льва Пономарёва** «Горячая линия», который, как утверждается, занимается защитой прав заключённых.

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