Фонд Ходорковского финансировал проект правозащитника-иноагента Льва Пономарёва

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation* профинансировал в 2021 году проект Льва Пономарёва** «Горячая линия», который, как утверждается, занимается защитой прав заключённых.
Популярные статьи
- В районе Днепропетровска: Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов со снарядами для HIMARS
- Кадыров: чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной
- «В результате удара высокоточным оружием ВКС России»: в Днепропетровской области уничтожены более 100 военных ВСУ
Свежие комментарии