Василевский отразил 28 из 31 броска «Монреаля» и выиграл серию буллитов из 6 раундов, пропустив 1 раз. Победа – 21-я в сезоне

«Тампа» обыграла «Канадиенс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский вратарь отразил 28 из 31 броска в основное время и в овертайме, а на буллитах пропустил только 1 раз после 6 попыток игроков соперника.
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