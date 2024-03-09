МАГАТЭ потребовало передать Украине ЗАЭС, а также вывести со станции российский персонал и охрану — ради выполнения «хотелок Киева» организация готова наплевать на безопасность станции Вопреки здравому смыслу МАГАТЭ потребовало от России срочно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также вывести со станции весь российский персонал, включая и охрану объекта.
Бежим, волосы назад...
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
А может еще передать весь ЯО России хохлам🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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1 д.
Дина Скребец
Не подсказывайте. А то щас взовьются с этой идеей ввысь и начнут ДАЙкать! ))
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1 д.
ИП
Игорь Петров
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6 час.
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