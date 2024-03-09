Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Странно, что ученые мужи начинают что то предполагать, а не ЧЕТКО ГОВОРЯТ, "Финансовый мировой кризис в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ...Париж готовит зах...
  • виталий панов
    Возникает закономерный вопрос: а как остановить эту вереницу "перелётных артистов", вчера открыто или втихомолку руга...Только дураки-рус...
  • САША ЛЕПАЕВ
    макрон забыл что здесь когда то наполеон мечтал завоевать.Париж готовит зах...

Бежим, волосы назад...

Бежим, волосы назад...

МАГАТЭ потребовало передать Украине ЗАЭС, а также вывести со станции российский персонал и охрану — ради выполнения «хотелок Киева» организация готова наплевать на безопасность станции Вопреки здравому смыслу МАГАТЭ потребовало от России срочно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также вывести со станции весь российский персонал, включая и охрану объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
А может еще передать весь ЯО России хохлам🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Ответить
4 д.
Дина Скребец
Не подсказывайте. А то щас взовьются с этой идеей ввысь и начнут ДАЙкать! ))
Ответить
4 д.
ИП
Игорь Петров
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх