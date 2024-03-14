"Атлетико" и "Боруссия" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. К прошедшим в следующий этап на прошлой неделе мадридскому "Реалу", "Манчестер Сити", мюнхенской "Баварии" и "Пари Сен-Жермен" по итогам матчей вторника и среды добавились "Барселона", лондонский "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико".