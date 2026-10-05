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"Давно хотел создать своё". Александр Овечкин запускает собственный бренд пива OVI в России

"Давно хотел создать своё". Александр Овечкин запускает собственный бренд пива OVI в России

41-летний хоккеист Александр Овечкин, которого ранее попытались "отменить" в США и Канаде после его участия в предвыборном видео "Единой России", запускает собственный бренд пива OVI в России.

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