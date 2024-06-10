Боец ВС РФ одним выстрелом убил 10 боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 10 июня 2024 года Юлия СоколоваВ зоне боевых действий младший сержант гвардии Александр Кругликов, действуя из подствольного гранатомета, одним метким выстрелом уничтожил более десяти боевиков Вооруженных сил Украины.
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