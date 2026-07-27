Почему первые парки аттракционов в США строили прямо на кладбищах

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Первые парки аттракционов иногда строили там, где сегодня мало кто решился бы отдыхать. Американские горки, пикники и танцплощадки могли соседствовать с местами, которые совсем не похожи на обычную зону развлечений.