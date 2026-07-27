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Почему первые парки аттракционов в США строили прямо на кладбищах

Первые парки аттракционов иногда строили там, где сегодня мало кто решился бы отдыхать. Американские горки, пикники и танцплощадки могли соседствовать с местами, которые совсем не похожи на обычную зону развлечений.

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