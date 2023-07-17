Инвестиции в недвижимость Китая переживают спад

Инвестиции в недвижимость в Китае упали почти на 8% в первой половине года, как показали официальные данные в понедельник, что свидетельствует об углублении спада в секторе, на долю которого приходится до четверти второй по величине экономики мира.
Инвестиции в недвижимость в Китае упали почти на 8% в первой половине года, как показали официальные данные в понедельник, что свидетельствует об углублении спада в секторе, на долю которого приходится до четверти второй по величине экономики мира.
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