Кинокритик объяснил замедление роста аудитории онлайн-кинотеатров

Российские онлайн-кинотеатры стали медленнее набирать новых подписчиков. Во втором квартале их аудитория достигла 72 миллионов человек, однако число платных подписок за год выросло совсем немного - до 53 миллионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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