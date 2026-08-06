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Авторадио

1 112 подписчиков

Кинокритик объяснил замедление роста аудитории онлайн-кинотеатров

Российские онлайн-кинотеатры стали медленнее набирать новых подписчиков. Во втором квартале их аудитория достигла 72 миллионов человек, однако число платных подписок за год выросло совсем немного - до 53 миллионов.

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