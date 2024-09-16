Торжественное собрание по случаю 70-летия основания Всекитайского собрания народных представителей состоялось в Пекине

Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- В первой половине дня в субботу Центральный комитет КПК, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ провели торжественное собрание по случаю 70-летия основания ВСНП в Доме народных собраний в Пекине.
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