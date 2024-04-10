Артем Симонян: «Молодым пацанам в «Зените» тяжелее — погоду делают бразильцы, а россияне на подыгрыше» 

«Про «Зенит» постоянно одни и те же разговоры. Это команда, у которой нет проблем с финансами. С одной стороны, это плюс, потому что есть возможность скупать лучших российских футболистов, всех бразильцев и претендовать каждый год на чемпионство.
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