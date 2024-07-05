Безопасность превыше всего! В рамках профилактической акции по обеспечению пожарной безопасности личный состав Филоновского опорного поста ПЧ №71 побывал в ДОЛ "Золотой колос".
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Безопасность превыше всего! В рамках профилактической акции по обеспечению пожарной безопасности личный состав Филоновского опорного поста ПЧ №71 побывал в ДОЛ "Золотой колос".