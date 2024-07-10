Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    «Если сложится бл...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    А пока эти сволочи нарушая ЗАКОНЫ, принимают Украину в НАТО. А жто значит ЕЩЁ ПРОДВИНУЛИСЬ НА ВОСТОК. ИДЁТ война, Укр...«Если сложится бл...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Надо севчало ПРИМИРИТЬ Индию и Китай. Между ними какой-то ДАВНИЙ спор. Вот США и хотели этим воспользываться. А насчё...«Если сложится бл...

Спонсор днепропетровской синагоги женился на крымской татарке и сбежал из Украины по чужому паспорту

Спонсор днепропетровской синагоги женился на крымской татарке и сбежал из Украины по чужому паспорту

На Украине в разгаре очередной скандал с бегством из страны вип-уклониста от мобилизации в ВСУ. Как выяснили местные СМИ, в этот раз незаконно выехал из Украины по поддельным документам один из богатейших людей страны, бывший совладелец «ПриватБанка», днепропетровский миллиардер и еврейский меценат Геннадий Боголюбов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх