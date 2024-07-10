Спонсор днепропетровской синагоги женился на крымской татарке и сбежал из Украины по чужому паспорту

На Украине в разгаре очередной скандал с бегством из страны вип-уклониста от мобилизации в ВСУ. Как выяснили местные СМИ, в этот раз незаконно выехал из Украины по поддельным документам один из богатейших людей страны, бывший совладелец «ПриватБанка», днепропетровский миллиардер и еврейский меценат Геннадий Боголюбов.