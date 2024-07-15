Остров, которого не было: как за Калязинской колокольней вновь оживает монастырь

В Калязине есть несколько совсем небольших, но очень интересных своей историей островков. Один стоит в безмолвии, окутанный монастырской тайной, другой же знаменит на весь мир своей чудом уцелевшей колокольней.
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