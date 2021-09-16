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Фонд ЖКХ на «круглом столе» подвел промежуточные итоги техподдержки субъектов РФ по вопросам энергоэффективного капремонта домов

Фонд ЖКХ на «круглом столе» подвел промежуточные итоги техподдержки субъектов РФ по вопросам энергоэффективного капремонта домов

Фонд ЖКХ при участии Всемирного банка провел заседание «круглого стола», на котором были подведены промежуточные итоги технической поддержки субъектов РФ по вопросам проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов 15 сентября 2021 года состоялось заседание «круглого стола» на тему «Энергоэффективный капитальный ремонт: промежуточные итоги технической поддержки субъектов РФ в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18».

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