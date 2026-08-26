"Чем быстрее, тем лучше": Русские моряки оттеснили шведский разведчик от манёвров Балтфлота

В нейтральных водах Балтики русский малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» столкнулся с настырным «гостем» — шведским разведывательным судном, которое приблизилось к зоне тактических учений Балтийского флота.
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