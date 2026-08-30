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Царьград

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Володин открыл памятник Станиславу Говорухину в Волгограде

Володин открыл памятник Станиславу Говорухину в Волгограде

В Волгограде установлен памятник режиссеру Станиславу Говорухину. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил значимость города и выразил уверенность, что Говорухин навсегда останется в памяти русских.

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