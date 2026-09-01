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На Украине в зоне СВО погиб герой мема "Сафонов, оплатить" Александр Сафонов

На Украине в зоне СВО погиб герой мема "Сафонов, оплатить" Александр Сафонов

 © VK Бывший помощник Владимира Жириновского Александр Сафонов, известный по мему «Сафонов, оплатить», скончался в госпитале в Луганске после ранения в зоне боевых действий на Украине.

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