Подростков, похитивших питбайк, вычислили по камерам видеонаблюдения

В Лабытнанги по камерам видеонаблюдения нашли похитителей питбайка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Лабытнанги, 13 сентября 2024 года около 5 часов утра двое юношей, один из которых является несовершеннолетним, находясь во дворе дома по улице Обская, решили взять чужой питбайк покататься.