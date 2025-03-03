Подростков, похитивших питбайк, вычислили по камерам видеонаблюдения

В Лабытнанги по камерам видеонаблюдения нашли похитителей питбайка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Лабытнанги, 13 сентября 2024 года около 5 часов утра двое юношей, один из которых является несовершеннолетним, находясь во дворе дома по улице Обская, решили взять чужой питбайк покататься.
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