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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Участники французской Лиги 1 2024-2025, все команды Лиги 1 сезона 24/25

Чемпионат Франции по футболу в высшем дивизионе Лиги 1 пройдет с 16 августа 2024 года по 17 мая 2025 года.

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