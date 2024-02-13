Перевод пенсионных накоплений в НПФ впервые признан незаконным без суда

Служба финансового омбудсмена приняла первое решение по жалобе клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который доказал, что пенсионные средства перевели в фонд из ПФР без его согласия, написал «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии