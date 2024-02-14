Windows 11 сжали до 100 МБ. И она при этом работает!

Энтузиаст создал сверхсжатый 100-мегабайтный вариант Windows 11 под названием «NT-DOS»Энтузиаст, известный под псевдонимом NTDEV, создал сильно сжатую версию операционной системы Windows 11, поразительным образом уменьшенную до 100 МБ.
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