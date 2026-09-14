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Нижегородская правда

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Зоопсихолог Лана Петренко объяснила, как подобрать породу собаки «под себя»

Зоопсихолог Лана Петренко объяснила, как подобрать породу собаки «под себя»

По словам зоопсихолога и кинолога Ланы Петренко, выбор собаки — это не только вопрос предпочтений в отношении породы, но и множество других факторов, которые играют важную роль.

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