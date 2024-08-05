Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi и Jaguar Land Rover пострадали от наводнения в Швейцарии: остановился завод Novelis по производству алюминиевых сплавов

Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi и Jaguar Land Rover (JLR) входят в число производителей автомобилей класса люкс, пострадавших от серьезных сбоев после того, как наводнение в Швейцарии парализовало работу ведущего производителя алюминия.
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