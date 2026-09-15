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Газета.ру

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Тренер Силкин призвал наказать игрока ЦСКА рейса

Тренер Силкин призвал наказать игрока ЦСКА рейса

Российский тренер Сергей Силкин призвал наказать футболиста ЦСКА Матеуса Рейса, который на 15-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» получил красную карточку за грубый подкат, а затем толкнул судью Инала Танашева, передает РИА Новости.

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