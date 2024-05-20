Семья - хранительница человеческих ценностей. Рассказываем о супругах, которые работают вместе.

15 мая в мире отмечается Международный день семьи. Семья как основной элемент общества остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
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