Генеральный секретарь ООН, недавно отказавшийся посетить "саммит мира" Зеленского, который на деле оказался "сабантуем", в переносном значении, для западных элит, выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить важные международные договорённости на полях БРИКС.