Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    А как может быть иначе если Центробанк не подчиняется Российской федерации набиуллина агент Америки которая экономиче...Пузырь надувается...
  • Русский Россиянин
    Стоит зайти в магазин увидеть что инфляция никуда не откладывается она идёт огромными шагами ценники меняют каждый де...Пузырь надувается...
  • Evgenija Palette
    И самой власти...Найден способ изб...

"Это неправильный выбор": Проигнорировавший "саммит" Зеленского генсек ООН обсудит СВО с Путиным на полях БРИКС. Киев осудил такой шаг

"Это неправильный выбор": Проигнорировавший "саммит" Зеленского генсек ООН обсудит СВО с Путиным на полях БРИКС. Киев осудил такой шаг

Генеральный секретарь ООН, недавно отказавшийся посетить "саммит мира" Зеленского, который на деле оказался "сабантуем", в переносном значении, для западных элит, выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить важные международные договорённости на полях БРИКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх