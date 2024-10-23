В Забайкалье транспортные полицейские раскрыли кражу железнодорожного оборудования

Сотрудниками Читинского ЛО МВД России на транспорте задержан житель Карымского района, который подозревается в тайном хищении устройств, предназначенных для автоматического ограждения проезжей части на железнодорожных переездах.
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