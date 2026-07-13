ФИЦ ЕГС РАН зафиксировал землетрясение 4,2 балла у Камчатки

В Тихом океане, недалеко от Камчатки, 13 июля 2026 года произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился на глубине 20,6 км в 177 км от Петропавловска-Камчатского, сообщили в ФИЦ ЕГС РАН через мессенджер МАХ.