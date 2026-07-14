Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку Службы безопасности Украины (СБУ) устроить теракт на стратегическом предприятии в жилом районе Московской области, одним из организаторов которого оказался популярный украинский рэпер Альберт Васильев, выступающий под псевдонимом Киевстонер.
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